Rubio stigao u Budimpeštu; "Priprema teren" za Trampa?

B92 pre 1 sat
Rubio stigao u Budimpeštu; "Priprema teren" za Trampa?

Američki državni sekretar Marko Rubio stigao je danas u Budimpeštu, gde ga je na Međunarodnom aerodromu Ferenc List dočekao državni sekretar u Ministarstvu spoljnih poslova Levente Mađar.

Rubio je stigao je u Budimpeštu nakon učešća na Minhenskoj bezbednosnoj konferenciji. Tokom posete Mađarskoj, u planu su razgovori o mogućoj nuklearnoj saradnji, uključujući projekat Pakš II i energiju iz nuklearnih izvora. Mađarska i Sjedinjene Američke Države rade na dugoročnom energetskoj sigurnosti kroz zajedničke projekte u oblasti nuklearne energije, dok se politički akteri fokusiraju na postizanje strategijskog konsenzusa u vezi sa energetskom nezavisnošću i
Pavel: Govor Marka Rubija ublažio zabrinutost evropskih političara

Večernje novosti pre 35 minuta
Državni sekretar SAD Marko Rubio stigao u Budimpeštu: U planu sastanci sa Sijartom i Orbanom

Euronews pre 1 sat
Stalno „pljuvanje po Evropi“ ide na živce

Dojče vele pre 2 sata
Išinger o Ukrajini: Evropa potpuno pala u drugi plan

Večernje novosti pre 3 sata
Kalaš odbacila tvrdnje o "civilizacijskom padu" Evrope: Mnoge zemlje žele da se pridruže EU, lista čekanja je duga

Euronews pre 4 sati
Kalas uzvraća udarac Trampu; "Zavide nam ljudi širom sveta"

B92 pre 5 sati
"Ne želimo zavisnu ni vazalnu Evropu"

B92 pre 4 sati
