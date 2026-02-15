Rubio stigao u Budimpeštu; "Priprema teren" za Trampa?

Američki državni sekretar Marko Rubio stigao je danas u Budimpeštu, gde ga je na Međunarodnom aerodromu Ferenc List dočekao državni sekretar u Ministarstvu spoljnih poslova Levente Mađar.

Rubio je stigao je u Budimpeštu nakon učešća na Minhenskoj bezbednosnoj konferenciji. Tokom posete Mađarskoj, u planu su razgovori o mogućoj nuklearnoj saradnji, uključujući projekat Pakš II i energiju iz nuklearnih izvora. Mađarska i Sjedinjene Američke Države rade na dugoročnom energetskoj sigurnosti kroz zajedničke projekte u oblasti nuklearne energije, dok se politički akteri fokusiraju na postizanje strategijskog konsenzusa u vezi sa energetskom nezavisnošću i