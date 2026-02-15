"Partneri bi da me zatvore do grla, da sedim kod kuće i budem domaćica" Pevačica priznala da je solo, a na koncert Vlade Georgieva došla sa koleginicom

Pevačica Aleksandra Mladenović stigla je na koncert Vlade Georgieva, a njoj je društvo pravila koleginica Dragica Zlatić.

Aleksandra je otkrila da je solo i da je Dragica njena lepša polovina. - Večeras sam sa Dragicom Zlatić, moja slađa polovina. Partnera za sada nema, hvala Bogu. To ne znači da ne mogu dobro da se provedem, mislim da će biti super. Obožavam sve njegove balade, ne patim u ljubavi trenutno, ali baš umem da patim. Trenutno ne patim ni za kim. Ne smem da kažem koja je najluđa stvar koju sam radila zbog ljubavi, nisam agresivna, kad raskinemo ja stavim tačku. Drugarice