Premijer Macut čestitao građanima Srbije Dan državnosti

Istakao je da samo ekonomski jaka i stabilna Srbija može biti siguran oslonac u očuvanju nacionalnih i državnih interesa Ovaj važan praznik prilika je da se s ponosom podsetimo Prvog srpskog ustanka poručio je premijer Predsednik Vlade Srbije prof. dr Đuro Macut čestitao je danas građanima Srbije Dan državnosti - Sretenje, jedan od najznačajnijih datuma na stranicama srpske istorije, saopšteno je iz Vlade Srbije. "Ovaj važan praznik prilika je da se s ponosom