Premijer Macut čestitao građanima Srbije Dan državnosti

Blic pre 8 sati
Premijer Macut čestitao građanima Srbije Dan državnosti
Predsednik Vlade Srbije prof. dr Đuro Macut čestitao je danas građanima Srbije Dan državnosti - Sretenje, jedan od najznačajnijih datuma na stranicama srpske istorije, saopšteno je iz Vlade Srbije. "Ovaj važan praznik prilika je da se s ponosom podsetimo Prvog srpskog ustanka poručio je premijer Istakao je da samo ekonomski jaka i stabilna Srbija može biti siguran oslonac u očuvanju nacionalnih i državnih interesa
Danas pre 7 sati
