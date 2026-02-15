Macut čestitao građanima Srbije Dan Državnosti

Macut čestitao građanima Srbije Dan Državnosti
Predsednik Vlade Srbije Đuro Macut čestitao je danas građanima Srbije Dan državnosti – Sretenje, koji se obeležava sutra, 15. februara. „Ovaj važan praznik prilika je da se s ponosom podsetimo Prvog srpskog ustanka, kojim je otvoren put nezavisnosti Srbije, i Sretenjskog ustava, koji predstavlja temelj moderne srpske države, njene državnosti i ustavnosti“, rekao je Macut, a prenela Vlada Srbije u saopštenju. Prema njegovim rečima, samo ekonomski jaka i stabilna
