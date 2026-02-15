Održani protesti studenata u Kragujevcu i Orašcu

Studentski protest "Sretnimo se ponovo" počeo je u nedelju u Kragujevcu u prepodnevnim satima, a u 11.52 održana je šesnaestominutna tišina za 16 žrtava koje su stradale usled pada nadstrešnice na železničkoj stanici u Novom Sadu, da bi se završio u Orašću oko 19 časova.

Okupljeni građani su u Kragujevcu na raskrsnici između Zastavinog solitera i mosta na Lepenici postavili 16 stolica na kojima su nalepljeni papiri sa imenima ljudi koji su poginuli u Novom Sadu 1. novembra 2024. godine godine, a na svakoj stolici je i po jedna bela ruža, prenosi Beta. Skup u Kragujevcu popodne je nastavljen u Orašcu kada je pristigla kolona automobila. Protest je zamišljen kao simbolično povezivanje ustavne i ustaničke tradicije – Kragujevca, gde
