Studentski skup "Sretnimo se ponovo" održan u Kragujevcu i Orašcu

Studenti u blokadi i građani koji ih podržavaju održali su u Kragujevcu skup pod sloganom "Sretnimo se ponovo". Okupljeni su potom organizovano, u koloni automobila, stigli u Orašac, gde je održan drugi deo skupa.

Okupljanje učesnika je počelo u 11 sati kod "Zastavnog" solitera i mosta na Lepenici u Kragujevcu, gde je i prošle godine održan protest "Sretnimo se na Sretenje". Šesnaestominutnom tišinom odali su poštu žrtvama pada nadstrešnice na Železničkoj stanici u Novom Sadu. ⁩Skup je, kako su studenti najavili, posvećen Sretenjskom ustavu koji je na današnji dan 1835. godine donet u Kragujevcu. ⁩Okupljenima se obratila Jelena Kleut, koja je istakla da Ustav nije list