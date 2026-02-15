Stanković zadovoljan rezultatom, ali ne i igrom: „Dosta neiznuđenih grešaka…“

Danas pre 1 sat  |  M. L.
Fudbaleri Crvene zvezde su sa 3:0 pobedili Zelezničar u Pančevu u meču 23. kola Superlige Srbije.

Zvezdi slede tri teška meča (dva protiv Lila u Ligi Evrope i duel sa Partizanom u Superligi Srbije, pa je zato strateg crveno-belih Dejan Stanković zadovoljan samo sa osvojenim bodovima u Pančevu. – Nije bilo važno šta ću da vidim, nego da odnesemo tri boda iz Pančeva, što smo i uradili. Prvo poluvreme, kao i protiv Novog Pazara, odluke su nam pravile problem, pogotovo u zadnjoj trećini. Dosta grešaka, dosta neiznuđenih grešaka. Da smo donosili bolje odluke, možda
