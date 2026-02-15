Evropa se poklonila: UEFA se oglasila za Dan državnosti Srbije! (foto)

Gest iz Niona za poštovanje Evropska fudbalska unija uputila je javnu čestitku Srbiji povodom Dana državnosti i u istoj poruci naglasila da će zemlja 2027. godine biti domaćin Evropskog prvenstva za igrače do 21 godine.

UEFA je putem društvenih mreža poslala poruku podrške i priznanja, ističući fudbalsku strast u Srbiji i predstojeće domaćinstvo kontinentalnog takmičenja za mlade selekcije. 🇷🇸 Happy National Day, Serbia! The nation’s passion for football will continue to shine on the European stage, having been confirmed as co-hosts of the UEFA Under-21 EURO in 2027. @FSSrbije pic.twitter.com/qvac7nWe0G — UEFA (@UEFA) February 15, 2026 „Srećan ti Dan državnosti, Srbijo! Strast