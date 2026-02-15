Evropa se poklonila: UEFA se oglasila za Dan državnosti Srbije! (foto)

Hot sport pre 22 minuta
Evropa se poklonila: UEFA se oglasila za Dan državnosti Srbije! (foto)

Gest iz Niona za poštovanje Evropska fudbalska unija uputila je javnu čestitku Srbiji povodom Dana državnosti i u istoj poruci naglasila da će zemlja 2027. godine biti domaćin Evropskog prvenstva za igrače do 21 godine.

UEFA je putem društvenih mreža poslala poruku podrške i priznanja, ističući fudbalsku strast u Srbiji i predstojeće domaćinstvo kontinentalnog takmičenja za mlade selekcije. 🇷🇸 Happy National Day, Serbia! The nation’s passion for football will continue to shine on the European stage, having been confirmed as co-hosts of the UEFA Under-21 EURO in 2027. @FSSrbije pic.twitter.com/qvac7nWe0G — UEFA (@UEFA) February 15, 2026 „Srećan ti Dan državnosti, Srbijo! Strast
Otvori na hotsport.rs

Povezane vesti »

(BLOG) "Sretnimo se ponovo": Kolona automobila krenula iz Kragujevca za Orašac

(BLOG) "Sretnimo se ponovo": Kolona automobila krenula iz Kragujevca za Orašac

N1 Info pre 22 minuta
BLOG UŽIVO: Skup "Sretnimo se ponovo" u Kragujevcu: Studenti ponovili zahtev za raspisivanje izbora, formira se kolona za put…

BLOG UŽIVO: Skup "Sretnimo se ponovo" u Kragujevcu: Studenti ponovili zahtev za raspisivanje izbora, formira se kolona za put ka Orašcu (FOTO/VIDEO)

Insajder pre 57 minuta
„Sretnimo se ponovo“: Kolona vozila iz Kragujevca na čelu sa bajkerima krenula ka Orašcu

„Sretnimo se ponovo“: Kolona vozila iz Kragujevca na čelu sa bajkerima krenula ka Orašcu

Nedeljnik pre 6 minuta
(BLOG) “Sretnimo se ponovo“ u Kragujevcu i Orašcu – kolona vozila krenula ka Orašcu (VIDEO)

(BLOG) “Sretnimo se ponovo“ u Kragujevcu i Orašcu – kolona vozila krenula ka Orašcu (VIDEO)

Glas Šumadije pre 22 minuta
Skup “Sretnimo se ponovo”: “Odabrali smo hrabrost”

Skup “Sretnimo se ponovo”: “Odabrali smo hrabrost”

Vesti online pre 57 minuta
VIDEO: Završen skup studenata i građana u Kragujevcu, program se nastavlja u Orašcu

VIDEO: Završen skup studenata i građana u Kragujevcu, program se nastavlja u Orašcu

Radio 021 pre 47 minuta
(Foto/video) "Sretnimo se ponovo": Završen studentski skup u Kragujevcu, obeležavanje Dana državnosti u Orašcu

(Foto/video) "Sretnimo se ponovo": Završen studentski skup u Kragujevcu, obeležavanje Dana državnosti u Orašcu

Newsmax Balkans pre 22 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

FudbalEvropsko prvenstvoUEFATwitterDan državnosti Srbije

Regioni, najnovije vesti »

(BLOG) "Sretnimo se ponovo": Kolona automobila krenula iz Kragujevca za Orašac

(BLOG) "Sretnimo se ponovo": Kolona automobila krenula iz Kragujevca za Orašac

N1 Info pre 22 minuta
Državni funkcioneri čestitali građanima Srbije Dan državnosti

Državni funkcioneri čestitali građanima Srbije Dan državnosti

Insajder pre 37 minuta
BLOG UŽIVO: Skup "Sretnimo se ponovo" u Kragujevcu: Studenti ponovili zahtev za raspisivanje izbora, formira se kolona za put…

BLOG UŽIVO: Skup "Sretnimo se ponovo" u Kragujevcu: Studenti ponovili zahtev za raspisivanje izbora, formira se kolona za put ka Orašcu (FOTO/VIDEO)

Insajder pre 57 minuta
Janković uU obilasku radova u Gornjoj Toplici: Daćemo sve od sebe da uz pomoć države obnovimo sve školske ustanove u našoj…

Janković uU obilasku radova u Gornjoj Toplici: Daćemo sve od sebe da uz pomoć države obnovimo sve školske ustanove u našoj opštini

Valjevska posla pre 42 minuta
U Mionici i ove godine jedinstven sportski događaj Serbia Epic – Stazama Vojvode Živojina Mišića

U Mionici i ove godine jedinstven sportski događaj Serbia Epic – Stazama Vojvode Živojina Mišića

Valjevska posla pre 37 minuta