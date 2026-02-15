Uhapšen Nikšićanin (37): Policija mu stavila lisice na ruke zbog prodaje droge, pao i stranac koji je kupovao marihuanu

Nikšićanin G. N. (37) uhapšen je zbog sumnje da je, zajedno sa D. P. (27) iz tog grada, prodao drogu stranom državljaninu, koji je takođe uhapšen. Službenici Regionalnog centra bezbednosti "Zapad" – Odeljenja bezbednosti Nikšić, Jedinice za borbu protiv droge u petak su Višem državnom tužilaštvu u Podgorici podneli krivičnu prijavu G. N. i D. P., zbog sumnje da su počinili krivično delo - neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga. Protiv