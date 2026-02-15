Slatina: Blokada 2026

Ozon press pre 7 sati
Za 15. februar u Slatini je zakazana još jedna protestna blokada saobraćajnice, ovog puta u pitanju je deonica starog puta Čačak – Kraljevo.

Za učesnike blokade skup kod Vage u Zablaću zakazan je za 11:30, a skup učesnika blokade na Lazovićima je u 11:40. Blokada pravca Slatina – Čačak trajaće od 12:00-14:00 časova. – Budimo složni i dostojanstveni – navode organizatori blokade u pozivu građanima i poljoprivrednicima da im se pridruže. Uprkos „treniranju strogoće“ prema mlekarima koji su pokrenuli protest u Mrčajevcima i otvorenim pretnjama da će biti pravno sankcionisani, da će im biti pisane i
