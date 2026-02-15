POLUVREME - Kalates ne maši trojke, raspucao se i Radanov!

Prošlogodišnji finalisti AdmiralBet ABA lige, ove sezone su se prvi put sastali večeras u Beogradskoj areni, na startu Top 8 faze, a posle prvog poluvremena rezultat je 48:40 u korist Partizana.

Počelo je trojkama Brauna i Kalatesa, Partizan je posle minut i po igre vodio sa 6:0, ali je Budućnost brzo uhvatila priključak, pogocima Tanaskovića i Ferela. Crno-beli su uzvratili novom serijom 6:0, ovoga puta su u glavnim ulogama bili Fernando, Pokuševski i Bonga za 12:5 na semaforu, a na sredini prve četvrtine Fernando je doneo Partizanu i ''plus osam'' - 17:9. Partizan je zatim održavao blagu prednost, a finiš prve četvrtine obeležio je Aleksa Radanov, koji