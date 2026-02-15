POLUVREME - Kalates ne maši trojke, raspucao se i Radanov!

Sportske.net pre 41 minuta  |  Sportske.net
POLUVREME - Kalates ne maši trojke, raspucao se i Radanov!

Prošlogodišnji finalisti AdmiralBet ABA lige, ove sezone su se prvi put sastali večeras u Beogradskoj areni, na startu Top 8 faze, a posle prvog poluvremena rezultat je 48:40 u korist Partizana.

Počelo je trojkama Brauna i Kalatesa, Partizan je posle minut i po igre vodio sa 6:0, ali je Budućnost brzo uhvatila priključak, pogocima Tanaskovića i Ferela. Crno-beli su uzvratili novom serijom 6:0, ovoga puta su u glavnim ulogama bili Fernando, Pokuševski i Bonga za 12:5 na semaforu, a na sredini prve četvrtine Fernando je doneo Partizanu i ''plus osam'' - 17:9. Partizan je zatim održavao blagu prednost, a finiš prve četvrtine obeležio je Aleksa Radanov, koji
Otvori na sportske.net

Povezane vesti »

Sunovrat u drugom poluvremenu: Dunav – Novi Pazar 104:76

Sunovrat u drugom poluvremenu: Dunav – Novi Pazar 104:76

RTV Novi Pazar pre 35 minuta
UŽIVO: Rafal trojki, Partizan razbija Budućnost

UŽIVO: Rafal trojki, Partizan razbija Budućnost

Sport klub pre 1 minut
Džered Batler pred kup: "Ne znam koliko je to važno, ali..."

Džered Batler pred kup: "Ne znam koliko je to važno, ali..."

Kurir pre 0 minuta
Batler: "Ne znam koliko je Kup važan, ali..."

Batler: "Ne znam koliko je Kup važan, ali..."

B92 pre 16 minuta
''Stotka'' u Železniku, FMP ubedljiv na startu plej-auta

''Stotka'' u Železniku, FMP ubedljiv na startu plej-auta

Sportske.net pre 1 sat
Stefanović se zahvalio Obradoviću: To je nešto između nas...

Stefanović se zahvalio Obradoviću: To je nešto između nas...

Kurir pre 46 minuta
Batler: ''Kup? Ne znam koliko je to važno, ali izgleda da je veoma važno''

Batler: ''Kup? Ne znam koliko je to važno, ali izgleda da je veoma važno''

Sportske.net pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

PartizanBeogradska ArenaABA ligaAleksa Radanov

Sport, najnovije vesti »

Poznato kada i po kojoj ceni se mogu kupiti karte za 178. večiti derbi

Poznato kada i po kojoj ceni se mogu kupiti karte za 178. večiti derbi

Danas pre 26 minuta
Nika Prevc kompletirala sve medalje na Igrama, a Norvežanka sa dva zlata ide kući

Nika Prevc kompletirala sve medalje na Igrama, a Norvežanka sa dva zlata ide kući

Danas pre 1 sat
Spski „biser“ se upisao „zlatnim slovima“ u istoriju Barselone (VIDEO)

Spski „biser“ se upisao „zlatnim slovima“ u istoriju Barselone (VIDEO)

Danas pre 1 sat
Saša Obradović pričao o timu za Kup Radivoja Koraća

Saša Obradović pričao o timu za Kup Radivoja Koraća

Danas pre 2 sata
Partizan uputio važno saopštenje pred meč protiv Budućnosti

Partizan uputio važno saopštenje pred meč protiv Budućnosti

Danas pre 3 sata