"Nisam hteo da platim reket" Baka Prase otkrio razlog zbog kog su mu zapalili automobil od 500.000 evra

Automobil marke 'brabus', vredan 500.000 evra, uništen je u požaru, što je jutjuber posmatrao sa prozora svog stana.

Poznati jutjuber Baka Prase doživeo je incident kada mu je luksuzni automobil zapaljen ispred stambene zgrade u Beogradu. Poznati jutjuber Bogdan Ilić, poznatiji kao Baka Prase, doživeo je pravu dramu kada mu je zapaljen luksuzni automobil ispred zgrade u elitnom delu Beograda. Baka Prase tvrdi da je motiv napada to što je odbio da plati reket, a policija je odmah izašla na lice mesta. Skupoceni automobil marke "Brabus", čija se vrednost procenjuje na vrtoglavih