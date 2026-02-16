Vučić danas uručuje odlikovanja povodom Dana državnosti - Sretenja

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić dodeljuje odlikovanja povodom Dana državnosti.

Ceremonija se održava u Palati Srbija sa početkom u 12 časova. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić uručiće danas u Beogradu odlikovanja zaslužnim pojedincima i institucijama povodom Sretenja - Dana državnosti Srbije. Kako je saopšteno iz Službe za saradnu s medijima predsednika Republike, ceremonija uručenja odlikovanja biće organizovana u 12.00 časova u Palati Srbija. Inače, Vučić je juče razgovarao sa Ilhamom Alijevim, predsednikom Azerbejdžana koji je došao u
