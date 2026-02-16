Partizan ubedljivo slavio u derbiju ABA lige

Košarkaši Partizana su u Beogradu u prvom kolu drugog dela ABA lige pobedili Budućnost sa 98:82 (25:19, 23:21, 33:22, 17:20).

Partizan je otvorio meč sa 6:0 i baš toliku razliku su imali na kraju prve deonice (27:21). Držali su kakav takav priključak Podgoričani početkom druge deonice, ali bolji su zatim bili crno-beli i stigli su na 48:36. Ipak, u samom završnici prvog poluvremena postigli su gosti četiri poena tako da su na veliki odmor otišli sa za njih prihvatljivih minus osam (48:40) Meč je odlučen u trećoj četvrtini kada je napad crno-belih fenomenalno funkcionisao i poslednja