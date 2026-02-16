Partizan ubedljivo slavio u derbiju ABA lige

Danas pre 6 sati  |  M. L.
Partizan ubedljivo slavio u derbiju ABA lige

Košarkaši Partizana su u Beogradu u prvom kolu drugog dela ABA lige pobedili Budućnost sa 98:82 (25:19, 23:21, 33:22, 17:20).

Partizan je otvorio meč sa 6:0 i baš toliku razliku su imali na kraju prve deonice (27:21). Držali su kakav takav priključak Podgoričani početkom druge deonice, ali bolji su zatim bili crno-beli i stigli su na 48:36. Ipak, u samom završnici prvog poluvremena postigli su gosti četiri poena tako da su na veliki odmor otišli sa za njih prihvatljivih minus osam (48:40) Meč je odlučen u trećoj četvrtini kada je napad crno-belih fenomenalno funkcionisao i poslednja
Otvori na danas.rs

Povezane vesti »

Radanov otkrio, košarkaši Partizana imaće još jedno takmičenje pre Kupa Koraća!

Radanov otkrio, košarkaši Partizana imaće još jedno takmičenje pre Kupa Koraća!

Sportske.net pre 5 sati
Zvezda stigla do pobede iako se mučila do poslednje deonice

Zvezda stigla do pobede iako se mučila do poslednje deonice

Danas pre 6 sati
Penjaroja pohvalio izdanje novajlije protiv Budućnosti: „Bilo mu je potrebno da odigra dobro, što je večeras uradio“

Penjaroja pohvalio izdanje novajlije protiv Budućnosti: „Bilo mu je potrebno da odigra dobro, što je večeras uradio“

Danas pre 6 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

KošarkaPartizanABA ligaGaza

Sport, najnovije vesti »

FA kup: Fulam i Sanderlend u osmini finala

FA kup: Fulam i Sanderlend u osmini finala

Kurir pre 2 sata
Jokić posle Ol-stara: "Bože dragi..."

Jokić posle Ol-stara: "Bože dragi..."

B92 pre 3 sata
Tim SAD Zvezde pobednik Ol-star turnira NBA lige

Tim SAD Zvezde pobednik Ol-star turnira NBA lige

Radio sto plus pre 3 sata
Domaćin sa Bele tačke do tri boda: Fudbaleri Augsburga pobedili Hajdenhajm

Domaćin sa Bele tačke do tri boda: Fudbaleri Augsburga pobedili Hajdenhajm

Kurir pre 3 sata
MVP - Entoni Edvards: "Birali smo da se takmičimo" VIDEO

MVP - Entoni Edvards: "Birali smo da se takmičimo" VIDEO

B92 pre 3 sata