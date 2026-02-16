Protest studenata u Novom Sadu, iako Vučić ne dolazi

Svečana akademija povodom dva veka Matice srpske održaće se danas, 16. februara na sceni „Jovan Đorđević“ Srpskog narodnog pozorišta.

Program će početi u 20 časova, piše Nova.rs. Prvobitno je iz Matice srpske najavljeno da će govornik biti i predsednik Aleksandar Vučić, ali je on to demantovao, odnosno rekao je da putuje u Indiju i da ne dolazi u Novi Sad, pa će umesto njega na svečanosti govoriti njegov savetnik za regionalna pitanja i bivši gradonačelnik Novog Sada Miloš Vučević. Studenti su najavili da će se protest, uprkos ovoj izmeni, održati večeras.