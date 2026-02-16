Protest studenata u Novom Sadu, iako Vučić ne dolazi

Danas pre 38 minuta  |  Nova.rs, Danas Online
Protest studenata u Novom Sadu, iako Vučić ne dolazi

Svečana akademija povodom dva veka Matice srpske održaće se danas, 16. februara na sceni „Jovan Đorđević“ Srpskog narodnog pozorišta.

Program će početi u 20 časova, piše Nova.rs. Prvobitno je iz Matice srpske najavljeno da će govornik biti i predsednik Aleksandar Vučić, ali je on to demantovao, odnosno rekao je da putuje u Indiju i da ne dolazi u Novi Sad, pa će umesto njega na svečanosti govoriti njegov savetnik za regionalna pitanja i bivši gradonačelnik Novog Sada Miloš Vučević. Studenti su najavili da će se protest, uprkos ovoj izmeni, održati večeras.
Otvori na danas.rs

Povezane vesti »

Svečana akademija Dva veka Matice srpske večeras u Srpskom narodnom pozorištu

Svečana akademija Dva veka Matice srpske večeras u Srpskom narodnom pozorištu

RTV pre 43 minuta
Svečana akademija večeras povodom dva veka Matice srpske: Govori Vučević umesto Vučića, a biće i protesta

Svečana akademija večeras povodom dva veka Matice srpske: Govori Vučević umesto Vučića, a biće i protesta

Radio 021 pre 1 sat
Matica srpska slavi dva veka! Svečana akademija večeras u Srpskom narodnom pozorištu

Matica srpska slavi dva veka! Svečana akademija večeras u Srpskom narodnom pozorištu

Telegraf pre 3 sata
Dva veka od osnivanja Matice srpske

Dva veka od osnivanja Matice srpske

Telegraf pre 4 sati
Vremeplov: U Pešti osnovana Matica srpska

Vremeplov: U Pešti osnovana Matica srpska

RTV pre 8 sati
Na današnji dan, 16. februar

Na današnji dan, 16. februar

B92 pre 9 sati
„Strah od građana, a i svojih kriminalaca“: Zašto je Vučiću bliža Indija od Novog Sada

„Strah od građana, a i svojih kriminalaca“: Zašto je Vučiću bliža Indija od Novog Sada

Danas pre 13 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Aleksandar VučićPozorišteNovi SadIndijaMiloš Vučević

Društvo, najnovije vesti »

Britanski ministar: Ruski gubici povećavaju zavisnost ruske vojske od stranih boraca

Britanski ministar: Ruski gubici povećavaju zavisnost ruske vojske od stranih boraca

Beta pre 18 minuta
Dobar izgovor rata vredi?

Dobar izgovor rata vredi?

Peščanik pre 7 minuta
Danas ceremonija dodela odlikovanja povodom Dana državnosti

Danas ceremonija dodela odlikovanja povodom Dana državnosti

Nedeljnik pre 17 minuta
Godišnjica napada na autobus „Niš ekspresa“ kod Podujeva – zločin bez kazne i posle četvrt veka

Godišnjica napada na autobus „Niš ekspresa“ kod Podujeva – zločin bez kazne i posle četvrt veka

Glas juga pre 7 minuta
Britanski ministar: Ruski gubici povećavaju zavisnost ruske vojske od stranih boraca

Britanski ministar: Ruski gubici povećavaju zavisnost ruske vojske od stranih boraca

Danas pre 3 minuta