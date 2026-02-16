(Video) Ciklon sa Jadrana potopio Crnu Goru! Ulice Kotora pod vodom, u Ulcinju nivo vode raste jezivom brzinom

Obilne padavine koje je doneo snažan ciklon sa Jadrana izazvale su poplave u Kotoru i Ulcinju, gde su pod vodom ostali centar grada i brojni objekti.

Snažan ciklon sa Jadrana doneo je obilne padavine regionu, pri čemu je na jugu Dalmacije i Hercegovine palo više od 100 litara kiše, a na crnogorskom primorju i više od 200, što je izazvalo poplave u Kotoru i Ulcinju. Najkritičnija situacija je u Kotoru, čiji je centar u potpunosti pod vodom, preneli su crnogorski mediji. Poplavljeni su brojni objekti, a saobraćaj se odvija veoma otežano. Stari grad u Kotoru je u nedelju bio pod vodom. Pored poplavljenih stambenih