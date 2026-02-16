Ataman objavio spisak za Srbiju: Pred "orlovima" je paklen posao!

Sve je bliže košarkaška utakmica Srbije i Turske u Beogradu u okviru kvalifikacija za Svetsko prvenstvo, a upravo bi ovaj meč mogao da bude presudan za odlazak "orlova" na Mundobasket.

Okršaj dva nacionalna tima je zakazan za 27. februar, a sada je poznato sa kojim će košarkašima selektora Ergin Ataman napasti Srbiju. Prilično bogat roster imaju Turci, s obzirom da je u pitanju kvalifikacioni ciklus, a veliki udeo ima činjenica što u sastavu ima dva košarkaša Panatinaikosa, kojem je baš Ataman trener. Svakako da će udarne igle biti Omer Jurtseven i Džedi Osman, koji brane boje zelenih, a pokazalo se na Evropskom prvenstvu da je "džoker" turskog