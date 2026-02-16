Ministar iz Republike Srpske za Euronews Srbija: Sretenje simbol jedinstva naroda

Sretenje, Dan državnosti, ove godine je u Srbiji i Republici Srpskoj obeleženo pod sloganom "Sabornost i ponos".

Centralna svečanost, kao i prethodnih godina, održana je u Orašcu, nadomak Marićevića jaruge, gde je podignut Prvi srpski ustanak. Državni praznik obeležen je i u Aranđelovcu, Kragujevcu i Višegradu, dok je u Banjaluci održana svečana akademija. Ministar u Vladi Republike Srpske Radan Ostojić govorio je za Euronews Srbija o značaju obeležavanja Dana državnosti i istakao da je zajedničko obeležavanje važnih istorijskih datuma izraz jedinstva naroda sa obe strane