Preminuo glumac Robert Duval, dobitnik Oskara i dve Emi nagrade

Insajder pre 3 sata
Američki glumac Robert Duval, dobitnik nagrade Oskar za ulogu u filmu "Nežno milosrđe" i dobitnik dve Emi nagrade preminuo je danas u 95. godini, saopštila je njegova supruga Lusijana Pedraza Duval u objavi na Fejsbuku.

Duval je, piše Varajeti, ostao upamćen po suzdržanom, sirovom naturalizmu koji je obeležio generaciju glumaca među kojima su bili Robert de Niro, Dastin Hofman i Džin Hekman. Iako nikada nije bio komercijalna zvezda ranga De Nira, njegov nenametljiv, ali potpuno posvećen pristup likovima doneo mu je veliko poštovanje kolega i kritike, ocenjuje američki magazine. Tokom bogate karijere osvojio je Oskara za najbolju mušku ulogu 1984. godine za film "Nežne milosti", a
