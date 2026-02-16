Neverovatni prizori iz Severne Makedonije, bujice na sve strane. Proglašena vanredna situacija u više gradova, ni Skoplje nije bezbedno (video)

Obilne padavine izazvale su vanrednu situaciju u više gradova Severne Makedonije, nakon što su se reke izlile iz korita i poplavile stambene objekte, dvorišta i saobraćajnice.

Najteža situacija zabeležena je u Kičevu, gde je više od 200 građana evakuisano zbog naglog rasta vodostaja reke Zajaška. Prema podacima nadležnih službi, voda je prodrla u kuće i podrume na više lokacija, dok su spasilačke ekipe tokom noći i jutra radile na izvlačenju ugroženih porodica i ispumpavanju vode. Poplave u Kičevu, evakuisano više od 200 ljudi Najkritičnije stanje zabeleženo je u gradu Kičevo, gde je izlivanje reke Zajaške izazvalo plavljenje stambenih