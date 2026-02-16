Ograđen park Ušće na državni praznik i neradan dan

Mašina
Ograđen park Ušće na državni praznik i neradan dan

Deo parka Ušće, na kome se planira izgradnja Akvarijuma, juče je ograđen. Po izuzetno lošem vremenu, na državni praznik i neradni dan. Tridesetak građanki i građana koji su se okupili nakon što smo objavili da su ograde postavljene, legitimisani su.

Svega dve nedelje nakon početka predistražnih radova za izgradnju Akvarijuma, park Ušće pored nekadašnjeg hotela Jugoslavija je ograđen. Na ogradama – reklame za Akvarijum. Sve bi to bilo regularno da u pitanju nije projekat koji izaziva veliko nezadovoljstvo građana i stručne javnosti. Kako su ranije saopštili zborovi Novog Beograda i Zemuna, u pitanju je „brutalni investitorski urbanizam kojim se planira potpuna devastacija parka prirode Ušće“, te da je planirani
