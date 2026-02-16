Ministarstvo finansija: Zaštitna barijera oko Parka Ušće postavlja se zbog bezbednosti građana

Ministarstvo finansija Srbije saopštilo je danas da se zaštitna barijera oko Parka Ušće postavlja zbog bezbednosti građana i da se na "prostoru budućeg akvarijuma trenutno izvode istražne radnje koje podrazumevaju bušenje terena i ispitivanje nivoa podzemnih voda“. "Zaštitna barijera se postavlja zbog bezbednosti građana, jer izvođač radova Ronesans Holding nastoji da primeni najviše bezbednosne i ekološke standarde kada je u pitanju sprovođenje istražnih radova“,