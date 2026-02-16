Kako čuvati ćebad od ljudske kose

Radar pre 10 minuta  |  Dragana Nikoletić
Kako čuvati ćebad od ljudske kose

Postavka razmatra pitanja kako su se muzeji snašli u situaciji pojave novog umetničkog jezika, nastalog polovinom prošlog veka. Odnosno, kako su pristupili sakupljanju, čuvanju, zaštiti i prezentaciji dela izvan klasičnih formata

Nakon izložbe Vreme jede pogled, kojom je lane predstavljen izbor dela iz Zbirke slikarstva Muzeja savremene umetnosti Vojvodine, u sklopu obeležavanja 60 godina postojanja ove novosadske ustanove, otvorena je postavka InterMediaArt. Njome se stavlja fokus na rad Centra za intermedijsku i digitalnu umetnost MSUV. Kustoskinja Sanja Kojić Mladenov za tu priliku izabrala je ostvarenja tridesetak umetnika i umetničkih grupa iz oblasti performansa, video i veb arta,
