Voz iskočio iz šina zbog lavine u Švajcarskoj, nekoliko povređeno, 30 evakuisano

ŽENEVA - Zbog lavine, voz je jutros iskočio iz šina u blizini švajcarskog sela Gopenštajn u kantonu Vale, nekoliko ljudi je povređeno, a najmanje 30 je evakuisano, saopštila je lokalna policija.

Pruga je trenutno zatvorena i očekuje se da će tako ostati najmanje do 16 časova, prema Švajcarskim federalnim železnicama (SBB). Spasilačka akcija je u toku, preneo je švajcarski javni servis RTS. Nesreća se dogodila oko 7 sati jutros u kantonu Vale, na jugozapadu Švajcarske, saopštila je ranije policija na društvenoj mreži Iks. Švajcarske federalne železnice su na svojoj veb stranici napisale da je lavina uzrok nesreće. Železnički saobraćaj na toj deonici je