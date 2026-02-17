Preminuo čuveni borac za ljudska prava Džesi Džekson

BBC News pre 1 sat

Džesi Džekson, lider američke borbe za ljudska prava i nekadašnji kandidat za predsednika SAD, preminuo je u 84. godini.

„Njegova nepokolebljiva posvećenost pravdi, jednakosti i ljudskim pravima pomogla je da se uzdrma i probudi globalni pokret za slobodu i dostojanstvo“, piše u saopštenju njegove porodice.

Uzrok smrti Džesija Džeksona još nije saopšten, ali je on u novembru prošle godine primljen u bolnicu zbog hronične bolesti.

Lekari su rekli da mu je dijagnostikovano degenerativno stanje zvano progresivna supranuklearna paraliza.

Džekson je 2017. objavio da mu je otkrivena Parkinsonova bolest, progresivni poremećaj koji pogađa mozak, nervni sistem i kontrolu mišića.

Nazvao je zdravstveno stanje „fizičkim izazovom“, ali je nastavio da se aktivno zalaže za ljudska prava.

Ko je bio Džesi Džekson?

Džesi Džekson je govorio u ime mnogih crnih Amerikanaca koji su se osećali kao građani drugog reda

Istaknuti borac za ljudska prava koji se dva puta kandidovao za predsednika ispred Demokratske stranke, 1984. i 1988. godine.

Rođen 8. oktobra 1941. u Grinvilu, Južna Karolina, Džekson se uključio u politiku u ranom detinjstvu.

Došao je do izražaja 1960-ih kao lider na Konferenciji hrišćanskih lidera juga Martina Lutera Kinga.

Bio je prisutan kada je Martin Luter Kind ubijen u Memfisu, u Tenesiju, 1968. godine.

Pokrenuo je dve organizacije za socijalnu pravdu i aktivizam: Operaciju PUSH 1971. a 12 godina kasnije i Nacionalnu koaliciju Duga.

Džekson je ostao aktivista i u kasnijim godinama, boreći se za ljudska prava obespravljenih grupa u Sjedinjenim Državama i inostranstvu.

Još pore nego što je napunio 30 godina, Džekson je vodio velike kampanje za građanska prava

Džesi Džekson stoji iza Korete Skot King, supruge Martina Lutera Kinga Mlađeg, posle atentata

Kao štićenik Martina Lutera Kinga Mlađeg, Džekson je izgradio karijeru radeći na političkom organizovanju i poboljšanju života Afroamerikanaca i postao je nacionalna snaga tokom dve kampanje za Belu kuću.

Dok su se drugi Afroamerikanci kandidovali za predsednika SAD, Džekson je bio prvi koji je postigao značajan uspeh na glasačkim biračkim mestima.

To je otvorilo put potonjim kandidatima za predsednika iz afro-američke zajednice Baraku Obami i Kamali Haris.

Tokom karijere, Džekson je izgradio pokret koji je okupljao sve raznovrsnije stanovništvo Amerike, sa porukom koja je bila usredsređena na siromašne i radničke slojeve.

Njegov govor na Konvenciji Demokratske stranke 1988. godine, koji se završio porukom „Sačuvajte nadu“, odjeknuo je decenijama kasnije u sloganu „nada i promena“ Obamine uspešne predsedničke kampanje 2008. godine.

Posle predsedničkih kampanja, Džekson se pozicionirao kao viši zvaničnik unutar Demokratske stranke.

Međutim, Džeksonove kasnije godine obeležili su skandali, otkrića nevernosti u braku i finansijskih malverzacija u koje je bio umešan njegov sin i politički naslednik, Džesi Džekson Mlađi, koji je bio kongresmen iz Ilinoisa.

