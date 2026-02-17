Vučić stigao u Nju Delhi na Samit o veštačkoj inteligenciji

Beta pre 1 sat

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić stigao je u Nju Delhi gde će učestvovati na Samitu o uticaju veštačke inteligencije.

On se zahvalio indijskim domaćinima na srdačnom dočeku.

"Zahvalan domaćinima na srdačnom dočeku i ponosan što predstavljam Srbiju u Indiji na Samitu o veštačkoj inteligenciji, jednom od najvažnijih globalnih skupova posvećenih tehnologijama koje oblikuju budućnost čovečanstva", napisao je Vučić na Instagramu.

On je naglasio da je za Srbiju od velikog značaja da bude deo nove ere, "ere veštačke inteligencije, inovacija i digitalne transformacije", jer kako je naglasio upravo u tim oblastima Srbija vidi šansu za dalji ekonomski rast i jačanje njene međunarodne pozicije.

Indija je danas jedan od najznačajnijih globalnih aktera koji oblikuju savremene međunarodne odnose, svetsku ekonomiju i tehnološki razvoj, napisao je Vučić i rekao da se raduje susretima sa predsednicom i premijerom zemlje.

Izrazio je uverenje da će njegovi razgovori sa indijskim zvaničnicima otvoriti "novo poglavlje sveobuhvatne saradnje" dve zemlje i dva naroda.

(Beta, 17.02.2026)