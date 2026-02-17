Vučić: Značajno je da budemo deo ere veštačke inteligencije, to je šansa za dalji rast

NIN pre 6 sati  |  Tanjug, FoNet
Vučić: Značajno je da budemo deo ere veštačke inteligencije, to je šansa za dalji rast

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić stigao je danas u Nju Delhi, gde učestvuje na Samitu o veštačkoj inteligenciji.

Tokom posete Indiji, Vučić će se sastati sa predsednicom Indije Drupadi Murmu, kao i sa predsednikom Vlade te zemlje Narendrom Modijem, a planiran je i niz susreta sa brojnim svetskim zvaničnicima. Po dolasku u Indiju, Vučić je poručio da je za Srbiju od velikog značaja da bude deo nove ere, ere veštačke inteligencije, inovacija i digitalne transformacije, jer upravo u tim oblastima postoji šansa za dalji ekonomski rast i jačanje međunarodne pozicije zemlje.
Otvori na nin.rs

Povezane vesti »

Vučić iz Nju Delhija: Srbija lider u regionu po IT i veštačkoj inteligenciji

Vučić iz Nju Delhija: Srbija lider u regionu po IT i veštačkoj inteligenciji

Newsmax Balkans pre 1 sat
Vučić u Indiji: Značajno je da budemo deo ere veštačke inteligencije, to je šansa za dalji rast

Vučić u Indiji: Značajno je da budemo deo ere veštačke inteligencije, to je šansa za dalji rast

RTV pre 3 sata
Vučić: Veštačka inteligencija i digitalna transformacija ključ daljeg razvoja Srbije

Vučić: Veštačka inteligencija i digitalna transformacija ključ daljeg razvoja Srbije

IndeksOnline pre 5 sati
Vučić stigao u Nju Delhi na Samit o veštačkoj inteligenciji

Vučić stigao u Nju Delhi na Samit o veštačkoj inteligenciji

Radio sto plus pre 5 sati
Vučić stigao u Nju Delhi na Samit o veštačkoj inteligenciji

Vučić stigao u Nju Delhi na Samit o veštačkoj inteligenciji

Radio 021 pre 5 sati
Vučić stigao u Nju Delhi na Samit o veštačkoj inteligenciji

Vučić stigao u Nju Delhi na Samit o veštačkoj inteligenciji

Beta pre 6 sati
Vučić stigao u Nju Delhi na Samit o veštačkoj inteligenciji

Vučić stigao u Nju Delhi na Samit o veštačkoj inteligenciji

Serbian News Media pre 6 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Aleksandar VučićKosovoMetohijaKosovo i MetohijaIndijaPredsednik SrbijeNju Delhi

Feljton, najnovije vesti »

Vučić iz Nju Delhija: Srbija lider u regionu po IT i veštačkoj inteligenciji

Vučić iz Nju Delhija: Srbija lider u regionu po IT i veštačkoj inteligenciji

Newsmax Balkans pre 1 sat
Vučić u Indiji: Značajno je da budemo deo ere veštačke inteligencije, to je šansa za dalji rast

Vučić u Indiji: Značajno je da budemo deo ere veštačke inteligencije, to je šansa za dalji rast

RTV pre 3 sata
Vučić: Veštačka inteligencija i digitalna transformacija ključ daljeg razvoja Srbije

Vučić: Veštačka inteligencija i digitalna transformacija ključ daljeg razvoja Srbije

IndeksOnline pre 5 sati
Vučić stigao u Nju Delhi na Samit o veštačkoj inteligenciji

Vučić stigao u Nju Delhi na Samit o veštačkoj inteligenciji

Radio sto plus pre 5 sati
Vučić stigao u Nju Delhi na Samit o veštačkoj inteligenciji

Vučić stigao u Nju Delhi na Samit o veštačkoj inteligenciji

Radio 021 pre 5 sati