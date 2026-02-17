Vučić: Značajno je da budemo deo ere veštačke inteligencije, to je šansa za dalji rast

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić stigao je danas u Nju Delhi, gde učestvuje na Samitu o veštačkoj inteligenciji.

Tokom posete Indiji, Vučić će se sastati sa predsednicom Indije Drupadi Murmu, kao i sa predsednikom Vlade te zemlje Narendrom Modijem, a planiran je i niz susreta sa brojnim svetskim zvaničnicima. Po dolasku u Indiju, Vučić je poručio da je za Srbiju od velikog značaja da bude deo nove ere, ere veštačke inteligencije, inovacija i digitalne transformacije, jer upravo u tim oblastima postoji šansa za dalji ekonomski rast i jačanje međunarodne pozicije zemlje.