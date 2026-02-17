Evo gde se krio drugi uhapšeni za ubistvo MMA borca Stefana. Dve godine bežao policiji, njegov saučesnik pao u Španiji

Marko Daničić je uhapšen u Beogradu zbog sumnje da je učestvovao u ubistvu MMA borca Stefana Savića pre dve godine Njegov saučesnik, Vasilije Gačević, nedavno je uhapšen u Španiji i očekuje se njegovo izručenje Srbiji U zajedničkoj akciji UKP i Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, večeras je uhapšen Marko Daničić, koji se sumnjiči da je pre dve godine učestvovao u ubistvu MMA borca Stefana Savića, potvrđeno je nezvanično za Blic. Daničić je uhapšen u Beogradu.