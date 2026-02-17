(Foto, video) Haos na putevima širom Srbije zbog snežne mećave! Sudari na sve strane, proklizali šleperi preprečili puteve, ima i odrona i poledice

Blic pre 55 minuta
(Foto, video) Haos na putevima širom Srbije zbog snežne mećave! Sudari na sve strane, proklizali šleperi preprečili puteve…

Na putevima Tara – Bajina Bašta i Valjevo – Loznica drveće je palo na put i blokiralo saobraćaj Vozačima se savetuje oprezna vožnja zbog vlažnih kolovoza i snega U mnogim delovima Srbije već satima pada sneg, te je došlo do formiranja snežnog pokrivača, a krupne pahulje padaju i u Beogradu.

Na nekim deonicama kroz Srbiju saobraćaj se otežano odvija, što zbog snega, što zbog smanjene vidljivosti na putu, ali i drveća koje je palo i blokiralo puteve. Na mnogim deonicama došlo je i do sudara, a negde su se šleperi preprečili. Tokom noći palo je oko 20 centimetara snega na teritoriji Čajetine, Užica, Bajine Bašte. Sve raspoložive ekipe su trenutno na terenu i rade na raščišćavanju puteva po prioritetima. - Sneg na Zlatiboru pada od ponoći. Na terenu su
