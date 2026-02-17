Nadica Ademov dobila mercedes od muža! Milioner odrešio kesu, a tek da vidite ferari crvenu tortu na 5 spratova: Pršti vatromet samo tako (video)

Blic pre 2 sata
Nadica Ademov dobila mercedes od muža! Milioner odrešio kesu, a tek da vidite ferari crvenu tortu na 5 spratova: Pršti…

Nadica je izjavila da svaki pesma ima posebnu priču i emociju.

Mnoge kolege su joj čestitale, među njima Verica Šerifović i Suzana Jovanović. Folk pevačica Nadica Ademov danas je u Beogradu priredila glamuroznu promociju svog novog albuma. Veliko iznenađenje na događaju priredio je njen suprug milioner Damir, koji joj je poklonio automobil marke Mercedes. Naime, posebnu pažnju privukla je i spektakularna torta ferari crvene boje, sa čak pet spratova visine, uz poseban vatromet. Nema sumnje da će Nadica Ademov ovo veče dugo
Ključne reči

MercedesFerari

