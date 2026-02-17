Srbija u EU od ovog dana, zajedno sa Ukrajinom?! Lider jedne od članica: "Ovo je potencijalno najveći čin ponovnog ujedinjenja Evrope"

Blic pre 21 minuta
Srbija u EU od ovog dana, zajedno sa Ukrajinom?! Lider jedne od članica: "Ovo je potencijalno najveći čin ponovnog ujedinjenja…

Predsednik Letonije smatra da završetak sukoba u Ukrajini utiče na potencijalno članstvo te zemlje i zemalja Zapadnog Balkana u EU Različiti koncepti integracije, poput delimičnog članstva, razmatraju se kao moguća rešenja za zemlje u čekanju Rat u Ukrajini traje već pune četiri godine i kraj se ne nazire.

Ovo je alarmiralo Brisel da krene da traži formulu za širenje Evropske unije (EU). Predsednik Litvanije dao je naznaku kada bi za region, a tu spada i Srbija, to moglo da se ostvari i rekao da će momenat zavisiti od toga da li će Sjedinjene Američke Države uspeti da izvrše pritisak na Rusiju kako bi se rat u Ukrajini zaustavio. Ali, analitičari kažu da će se proširenje nastaviti bez obzira na tok rata u Ukrajini i ocenjuju da ideja o istovremenom prijemu Balkana i
Otvori na blic.rs

Pročitajte još

Nije EU švedski sto

Nije EU švedski sto

Radar pre 5 sati
Vučić dodelio orden Ani Bekuti! Pevačica nakon teškog perioda zablistala, dobila i Snežana Ðurišić

Vučić dodelio orden Ani Bekuti! Pevačica nakon teškog perioda zablistala, dobila i Snežana Ðurišić

Telegraf pre 1 dan
Macut: Rekao sam Micotakisu da je Srbija vrlo aktivna na implementaciji evropskog puta

Macut: Rekao sam Micotakisu da je Srbija vrlo aktivna na implementaciji evropskog puta

Insajder pre 9 sati
Macut sa Micotakisom u Atini: Srbija je vrlo aktivna na implementaciji evropskog puta

Macut sa Micotakisom u Atini: Srbija je vrlo aktivna na implementaciji evropskog puta

RTS pre 10 sati
Macut: Rekao sam Micotakisu da je Srbija vrlo aktivna na implementaciji evropskog puta; Veze Srbije i Grčke istorijske i…

Macut: Rekao sam Micotakisu da je Srbija vrlo aktivna na implementaciji evropskog puta; Veze Srbije i Grčke istorijske i bratske

RTV pre 11 sati
Macut: Rekao sam Micotakisu da je Srbija vrlo aktivna na implementaciji evropskog puta

Macut: Rekao sam Micotakisu da je Srbija vrlo aktivna na implementaciji evropskog puta

Euronews pre 11 sati
Evropa u novoj gasnoj klopci: Napuštajući ruski gas, masovno uvozi američki tečni - za veće pare

Evropa u novoj gasnoj klopci: Napuštajući ruski gas, masovno uvozi američki tečni - za veće pare

N1 Info pre 13 sati

Ključne reči

BalkanEvropska UnijaUkrajinaBriselLitvanijaEURusijaSrbija i EU

Politika, najnovije vesti »

Predsednik Vučić putuje u posetu Indiji

Predsednik Vučić putuje u posetu Indiji

RTV pre 6 minuta
Srbija u EU od ovog dana, zajedno sa Ukrajinom?! Lider jedne od članica: "Ovo je potencijalno najveći čin ponovnog ujedinjenja…

Srbija u EU od ovog dana, zajedno sa Ukrajinom?! Lider jedne od članica: "Ovo je potencijalno najveći čin ponovnog ujedinjenja Evrope"

Blic pre 21 minuta
Predsednik Vučić u Indiji na Samitu o veštačkoj inteligenciji

Predsednik Vučić u Indiji na Samitu o veštačkoj inteligenciji

RTS pre 16 minuta
Nije EU švedski sto

Nije EU švedski sto

Radar pre 5 sati
Macut u Atini informisao o Micotakisa o političkim prilikama u Srbiji i dijalogu sa univerzitetima

Macut u Atini informisao o Micotakisa o političkim prilikama u Srbiji i dijalogu sa univerzitetima

Danas pre 8 sati