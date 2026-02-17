Srbija u EU od ovog dana, zajedno sa Ukrajinom?! Lider jedne od članica: "Ovo je potencijalno najveći čin ponovnog ujedinjenja Evrope"

Predsednik Letonije smatra da završetak sukoba u Ukrajini utiče na potencijalno članstvo te zemlje i zemalja Zapadnog Balkana u EU Različiti koncepti integracije, poput delimičnog članstva, razmatraju se kao moguća rešenja za zemlje u čekanju Rat u Ukrajini traje već pune četiri godine i kraj se ne nazire.

Ovo je alarmiralo Brisel da krene da traži formulu za širenje Evropske unije (EU). Predsednik Litvanije dao je naznaku kada bi za region, a tu spada i Srbija, to moglo da se ostvari i rekao da će momenat zavisiti od toga da li će Sjedinjene Američke Države uspeti da izvrše pritisak na Rusiju kako bi se rat u Ukrajini zaustavio. Ali, analitičari kažu da će se proširenje nastaviti bez obzira na tok rata u Ukrajini i ocenjuju da ideja o istovremenom prijemu Balkana i