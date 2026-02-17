Studenta Inasa Hodžića muškarac udario u glavu u Novom Sadu, policija nije reagovala

Danas pre 3 sata  |  Beta
Studenta Inasa Hodžića jedan muškarac udario je večeras u Novom Sadu u glavu naočigled policije, objavio je portal Mašina na društvenim mrežama.

Na snimku se vidi kako je nepoznati muškarac prvo oteo Hodžiću telefon i kako mu on govori da mu vrati telefon. U tom trenutku u potiljak ga je, pred očima policije, udario muškarac u jakni sa kapuljačom na glavi, čije se lice jasno vidi na snimku. Okupljeni su uzvikivali policajcima da uhapse nasilnika, ali oni nisu reagovali. „Udario me je u potiljak, privedite ga, imamo snimak", rekao je Inas Hodžić.
Insajder pre 2 sata
Novi Sad

