Ustav je danas poprište borbe između “ustavnog okupatora” i građana

Lider pokreta Kreni-Promeni i stručnjak za Ustavno pravo dr Savo Manojlović izjavio je u Dnevniku Nove S da je Ustav Srbije danas „poprište borbe između ustavnog okupatora i ustavobranitelja“, ocenjujući da su institucije „okupirane“, a da se politička prava koriste bez političke odgovornosti.

Govoreći na Dan državnosti i podsećajući na Sretenjski ustav iz 1835. godine, koji je suspendovan posle 55 dana jer „nije odgovarao ni Knezu, ni Sultanu, ni velikim silama, tadašnjoj međunarodnoj zajednici“, Manojlović je rekao da se i danas Ustav Srbije sistematski krši. – Ustav je u ovom momentu poprište borbe između ustavnog okupatora i ustavobranitelja, odnosno građana koji borbom kroz institucije i na ulici brane poredak Republike Srbije – rekao je Manojlović.