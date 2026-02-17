Nova runda trilateralnih mirovnih pregovora u Ženevi – šta je na dnevnom redu

Rat u Ukrajini – 1.455. dan. Pitanje teritorija biće, između ostalog, na dnevnom redu mirovnih pregovora u Ženevi, objavio je Kremlj. Ukrajinska delegacija najavljuje da će se razgovarati i o humanitarnim i bezbednosnim pitanjima.

Tramp traži od Ukrajine da "brzo" postigne dogovor sa Rusijom Američki predsednik Donald Trump pojačao je pritisak na Ukrajinu, poručivši Kijevu da "brzo" postigne sporazum sa Rusijom uoči pregovora koje su SAD organizovale u Ženevi. "Ukrajini je bolje da brzo dođe za pregovarački sto", rekao je Tramp novinarima u avionu "Er Fors Uan" na putu za Vašington. Tramp se zalaže za okončanje sukoba koji je počeo u februaru 2022. godine, ali dve prethodne runde pregovora