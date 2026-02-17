Zašto žene imaju osećaj da nisu „dobre majke“

Velike priče pre 9 minuta  |  Piše Nina Pavićević
Zašto žene imaju osećaj da nisu „dobre majke“

Film poput „Die, My Love“ (Crkni, ljubavi) nam govori koliko je skoro sve što znamo o porođaju pogrešno

Patrijarhalna očekivanja da majčinstvo mora biti instinktivno i uvijek lijepo ostavljaju vrlo malo prostora za kompleksna iskustva žena nakon porođaja. I vrapci na grani znaju da jedna u sedam žena doživi posleporođajnu depresiju. Ali koliko je ženama stvarno dopušteno da prikažu sliku majčinstva koja nije uvijek prijatna? U filmu „Die, My Love“ primorani smo da sjedimo u nelagodi i boli nepouzdane naratorke, koja prolazi kroz emocije nakon porođaja na granici
