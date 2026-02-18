Ne biti poslednji: Bob posada Trinidada i Tobaga ispunila misiju

BBC News pre 16 minuta | Džes Anderson - BBC Sport,

Getty Images Bob dvosed Trinidada i Tobaga na Zimskim Olimpijskim igrama u Italiji

„Misija je ispunjena“, uskliknuli su članovi bob posade u dvosedu ekipe Trinidada i Tobaga posle završene trke na Zimskim Olimpijskim igrama u Italiji.

Posada ove karipske zemlje uspešno je završila „Operaciju: Ne biti poslednji", završivši na 25. mestu od 26 ekipa.

Aksel Braun, rođen u Harogejtu, rekao je u januaru da je cilj bio da ne završe na dnu tabele na Igrama.

Završili su trku ispred Izraela, sa ukupnim vremenom od 2:51:05.

Tridesettrogodišnjak, koji se sedam godina takmičio za tim Velike Britanije pre nego što je odlučio da nastupa za rodnu zemlju njegove majke, vozi bob kočničarem De Ondre Džonom.

„Apsolutno je misija ispunjena. Dre [Džon] i ja smo uspeli da uradimo nešto posebno“, rekao je za BBC Sport.

„Za mali Trinidad i Tobago, ovo što smo uradili bez državnog finansiranja je ogromno.

„Osećamo se kao da smo pobedili, a ovo i jeste pobeda.“

Iako su postigli najbolje vrfeme u trećoj rundi kvalifikacija, neće biti u finalu, jer su se plasirali ispod 20. mesta.

Ali nije kraj za nih, jer će se Braun i Džon, sa još dvojicom kolega, takmičiti u bobu četverosedu kasnije ove nedelje.

Sve tri medalje u bobu dvosedu pripale su posadama Nemačke.

Ali i predstavnici karipske zemlje se osećaju kao da su na pobedničkom postolju.

„Mi smo već osvojili zlatnu medalju“ samim tim što smo se kvalifikovali za Igre, rekao je Braun.

Ovo su njegove druge olimpijske igre na kojima se takmiči za Trinidad i Tobago posle Pekinga 2022. godine.

Bivši igrač američkog fudbala i osvajač medalje u tekvondou na nacionalnom nivou, Braun je počeo je da se bavi bobom kada je imao 21 godinu.

Pre nekoliko godina je odlučio da umesto Velike Britanije, nastupa za Trinidad i Tobago kako bi popularisao ovaj sport.

Ova karipska zemlja se kvalifikovala za tri uzastopne Zimske igre od 1994. do 2002. godine, ali Braunov nastup na Igrama u Kini bio je prvi nekog sportiste iz Trinidada i Tobaga posle 20 godina.

Kvalifikacije za Igre u Italiji bile su još zahtevnije jer su morali da se kvalifikuju i za dvosed i za četvorosed, što im je prvi put uspelo.

„Bilo je veoma posebno stajati na vrhu staze sa Dreom“, rekao je Braun.

„Na startnoj liniji bili su moj otac i moj trener Li Džonston, koji je kamen temeljac ovog tima i pomogao nam je da napravimo tim od gomile netalentovanih“, nasmejao je reprezentativac Trinidada i Tobaga.

