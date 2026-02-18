Aleksandra Prijović na ivici suza: Sve puca od emocija na koncertu u čast Šabanu Šauliću, bila mu je miljenica: "On je jedan jedini" (video)

Blic pre 2 sata
Aleksandra je istakla veliko poštovanje prema Šabanu Šauliću.

Tokom izvođenja, Aleksandru su savladale emocije. Aleksandra Prijović izašla je večeras na binu u dugoj, crnoj haljini i zapevala u čast legende narodne muzike, pokojnog Šabana Šaulića. Šaban je uvek verovao u Aleksandru Prijović, a ona je večeras ponosno izvela niz njegovih pesama među kojima je bila i numera "Sadrvani". - I ptice na grani znaju koliko poštovanje imam prema liku i delu Šabana Šaulića. On je jedan jedini - rekla je pevačica koja je bila na ivici
