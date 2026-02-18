Više lica privedeno kod Ušća tokom protesta, blokiran Bulevar Nikole Tesle

Studenti su pozvali na protest 'Beograd ne ćuti' na dve lokacije u Beogradu Na prostoru kod Parka Ušće došlo je do hapšenja Studenti u blokadi pozvali su danas na protest "Beograd ne ćuti" na dve lokacije u Beogradu, a na prostoru kod Parka Ušće došlo je do hapšenja nekoliko lica.

Protest je organizovan na mestu gde su danas srušene ograde, a na kom treba da se gradi akvarijum kod Parka Ušće. Bulevar Nikole Tesle je blokiran. Na društvenim mrežama pojavilo se više snimaka privođenja demonstranata, a privedeni su u prostoru koji je ograđen i predviđen za izgradnju akvarijuma. Podsetimo, demonstranti okupljeni na protestu kod Ušća ranije danas srušili su ogradu kojom je ograđen deo ovog parka, a gde je planirana izgradnja akvarijuma. Oni su