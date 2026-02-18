Više lica privedeno kod Ušća tokom protesta, blokiran Bulevar Nikole Tesle

Blic pre 4 sati
Više lica privedeno kod Ušća tokom protesta, blokiran Bulevar Nikole Tesle

Studenti su pozvali na protest 'Beograd ne ćuti' na dve lokacije u Beogradu Na prostoru kod Parka Ušće došlo je do hapšenja Studenti u blokadi pozvali su danas na protest "Beograd ne ćuti" na dve lokacije u Beogradu, a na prostoru kod Parka Ušće došlo je do hapšenja nekoliko lica.

Protest je organizovan na mestu gde su danas srušene ograde, a na kom treba da se gradi akvarijum kod Parka Ušće. Bulevar Nikole Tesle je blokiran. Na društvenim mrežama pojavilo se više snimaka privođenja demonstranata, a privedeni su u prostoru koji je ograđen i predviđen za izgradnju akvarijuma. Podsetimo, demonstranti okupljeni na protestu kod Ušća ranije danas srušili su ogradu kojom je ograđen deo ovog parka, a gde je planirana izgradnja akvarijuma. Oni su
Otvori na blic.rs

Povezane vesti »

Studenti uputili apel građanima: Ne krećite se sami

Studenti uputili apel građanima: Ne krećite se sami

Danas pre 1 sat
Studenti objavili snimke policijske akcije: Policija u punoj opremi opkolila studente nakon protesta

Studenti objavili snimke policijske akcije: Policija u punoj opremi opkolila studente nakon protesta

Danas pre 1 sat
Deo demonstranata bacao baklje na policiju kod Ušća, privedeno nekoliko studenata

Deo demonstranata bacao baklje na policiju kod Ušća, privedeno nekoliko studenata

Danas pre 4 sati
Dve bokade ulica u Beogradu: Krenula protestna šetnja ka Palati Srbija

Dve bokade ulica u Beogradu: Krenula protestna šetnja ka Palati Srbija

Danas pre 6 sati
Beograđani okupljeni kod ograde budućeg gradilišta akvarijuma, policija sprečava prilazak

Beograđani okupljeni kod ograde budućeg gradilišta akvarijuma, policija sprečava prilazak

Danas pre 6 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Nikola TeslaTesla

Društvo, najnovije vesti »

Kud plovi ovaj (srpski) brod

Kud plovi ovaj (srpski) brod

Radar pre 52 minuta
Vremeplov: Umro Stojan Novaković

Vremeplov: Umro Stojan Novaković

RTV pre 22 minuta
Da li ste na spisku

Da li ste na spisku

Radar pre 52 minuta
Nova mreža lokalnih portala, stara medijska kontrola

Nova mreža lokalnih portala, stara medijska kontrola

Radar pre 56 minuta
Protesti širom Srbije zbog nasilja u Novom Sadu i napada SNS aktivista na studente: Policija u BGD presretala i hapsila kažu…

Protesti širom Srbije zbog nasilja u Novom Sadu i napada SNS aktivista na studente: Policija u BGD presretala i hapsila kažu studenti (VIDEO, FOTO)

Danas pre 1 sat