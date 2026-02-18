Studenti uputili apel građanima: Ne krećite se sami

Danas pre 5 sati  |  V. A.
Studenti uputili apel građanima: Ne krećite se sami

Sa više naloga studenata u blokadi večeras je upućen apel građanima kako da se ponašaju tokom i po završetku protesta. „Tokom, a naročito nakon protesta, krećite se isključivo u većim grupama ljudi radi vaše lične bezbednosti.

Ne odvajajte se u manje grupe i ne krećite se sami“, napisali su studenti u objavi na Instagramu. A post shared by Samoorganizovana grupa studenata – Blokada (@studenti_u_blokadi) U više gradova večeras se održavaju protesti zbog jučerašnjih događaja u Novom Sadu tokom održavanja proslave jubileja Matice srpske, kada je povređeno više studenata. Deo učesnika večerašnjeg protesta na Novom Beogradu, koji se protive izgradnji javnog akvarijuma u parku Ušće, ušao je u
