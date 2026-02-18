EDS: Otklonjen veći deo kvarova, većina korisnika u Zlatiborskom i Kolubarskom okrugu ima struju

Danas pre 4 sati  |  Beta
EDS: Otklonjen veći deo kvarova, većina korisnika u Zlatiborskom i Kolubarskom okrugu ima struju

Preduzeće „Elektrodistribucija Srbije“ (EDS) saopštilo je večeras da je saniran veći deo kvarova i posledica današnjeg snežnog nevremena, koje je izazvalo štetu na distributivnoj mreži.

EDS je u saopštenju navelo da veći deo korisnika u Zlatiborskom i Kolubarskom okrugu, koji je bio pogođen kvarovima, ponovo dobio električnu energiju. Preostali su kvarovi sa manjim brojem korisnika bez električne energije, pre svega u brdsko-planinskim naseljima na teritoriji Bajine Bašte, Čajetine, Valjeva, Osečine, kao i u Vrnjačkoj Banji. „Sve ekipe EDS-a, bez obzira na veoma teške uslove na terenu, pre svega teško prohodne puteve i nanose snega, nastavljaju sa
Sneg izazvao kvarove na elektromreži u brdsko-planinskim naseljima zapadne i centralne Srbije

Sneg izazvao kvarove na elektromreži u brdsko-planinskim naseljima zapadne i centralne Srbije

Danas pre 6 sati
