Ponovo nasilje u Novom Sadu

“Studenti u blokadi i takozvani zborovi građana su u Novom Sadu održali protest ispred zgrade Srpskog narodnog pozorišta gde se održavala svečana akademija povodom 200 godina Matice srpske.

Tom prilikom je zabeleženo nekoliko manjih incidenata”. Ovako glasi vest na jednom od režimskih medija kome dramatične scene nasilja nad studentima i drugim građanima i napadi na novinare izgledaju kao “manji incidenti”. A u stvarnosti po ko zna koju put smo mogli da uverimo da vlast ne preza od prebijanja svojih građana i da u te svrhe i dalje koristi “usluge” batinaša, koji su se istakli u ranijim protestima. I sve to uz asistenciju policije koja je maltene mirno