Ponovo nasilje u Novom Sadu

Danas pre 1 sat  |  Vesna Andrić
Ponovo nasilje u Novom Sadu

“Studenti u blokadi i takozvani zborovi građana su u Novom Sadu održali protest ispred zgrade Srpskog narodnog pozorišta gde se održavala svečana akademija povodom 200 godina Matice srpske.

Tom prilikom je zabeleženo nekoliko manjih incidenata”. Ovako glasi vest na jednom od režimskih medija kome dramatične scene nasilja nad studentima i drugim građanima i napadi na novinare izgledaju kao “manji incidenti”. A u stvarnosti po ko zna koju put smo mogli da uverimo da vlast ne preza od prebijanja svojih građana i da u te svrhe i dalje koristi “usluge” batinaša, koji su se istakli u ranijim protestima. I sve to uz asistenciju policije koja je maltene mirno
Otvori na danas.rs

Povezane vesti »

Vučić o incidentima u Novom Sadu: Neki nisu hteli da beže, pa su im udarili nekoliko šamara

Vučić o incidentima u Novom Sadu: Neki nisu hteli da beže, pa su im udarili nekoliko šamara

Danas pre 11 sati
Novosađani u protestnoj šetnji do policijske uprave

Novosađani u protestnoj šetnji do policijske uprave

Danas pre 12 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

PozorišteNovi Sad

Društvo, najnovije vesti »

Jedna kolona kroz lanjski sneg

Jedna kolona kroz lanjski sneg

Danas pre 4 minuta
Promenljivo oblačno uz slab mraz: Temperatura do 11 stepeni

Promenljivo oblačno uz slab mraz: Temperatura do 11 stepeni

Newsmax Balkans pre 4 minuta
Apel vozačima! Zabrane za šlepere, odroni u klisurama i neprohodne deonice: Evo gde je najkritičnije i koliko se čeka na…

Apel vozačima! Zabrane za šlepere, odroni u klisurama i neprohodne deonice: Evo gde je najkritičnije i koliko se čeka na granicama

Blic pre 4 minuta
Kilometarske kolone krenule sa Zlatibora! U "Jutru na Blic" o tome kako izgleda prvi radni dan nakon praznika

Kilometarske kolone krenule sa Zlatibora! U "Jutru na Blic" o tome kako izgleda prvi radni dan nakon praznika

Blic pre 4 minuta
Na današnji dan, 18. februar

Na današnji dan, 18. februar

Šabačke novosti pre 9 minuta