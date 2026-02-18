Starmer i Tramp razgovarali o ratu u Ukrajini i Iranu

Danas pre 38 minuta  |  FoNet
Britanski premijer Kir Starmer razgovarao je sa američkim predsednikom Donaldom Trampom o rusko-ukrajinskim mirovnim pregovorima u Ženevi, koji su započeti uz američku medijaciju, kao i o razgovorima Sjedinjenih Američkih Država i Irana o iranskom nuklearnom programu, saopšteno je danas u Londonu.

Starmer je razgovarao i o Gazi sa Trampom i istakao značaj osiguranja daljeg pristupa palestinskog stanovništva humanitarnoj pomoći, naveo je portparol britanskog premijera, prenosi Rojters. Pregovarači Ukrajine i Rusije započeli su juče novu rundu razgovora o mogućnostima za okončanje gotovo četvorogodišnjeg rata, uz ponovljene pozive američkog predsednika Donaldas Trampa Ukrajini da učini korake koji bi ubrzali postizanje mirovnog rešenja. U Ženevi je juče
Ključne reči

OsiguranjeIranUkrajinaRojtersLondonRusijaDonald TrampGaza

