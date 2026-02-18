Vučić o incidentima u Novom Sadu: Neki nisu hteli da beže, pa su im udarili nekoliko šamara

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je večeras, komentarišući incidente na sinoćnjem skupu u Novom Sadu, na kome su pristalice vlasti napale i povredile nekoliko studenata i novinara, da je u pitanju zapravo bilo „nekoliko šamara“ onih koji „nisu hteli da beže“ od demonstranata.

Vučić je za televiziju Pink kazao da je jedini legalno i legitimno zakazan skup sinoć u Novom Sadu bio onaj koji je Matica Srpska organizovala u Srpskom narodnom pozorištu, dok drugi skup nije bio prijavljen policiji, pa je zbog toga – kriminalan. „Oni koji su se okupili, blokaderi, imali su kriminalni skup. Protivzakonito su se okupili. Njihov unapred proklamovani cilj je bio – mi dolazimo da vas bijemo. A onda kada su došli, iznenadili su se što je bilo mnogo