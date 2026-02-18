Dejan Stanković otvorio karte pred Lil: Zvezda će biti drugačija, igra se 180 minuta, moramo biti pametni

Dnevnik pre 45 minuta
Dejan Stanković otvorio karte pred Lil: Zvezda će biti drugačija, igra se 180 minuta, moramo biti pametni

Trener Fudbalskog kluba Crvena zvezda Dejan Stanković obratio se novinarima na konferenciji za štampu pred utakmicu u Ligi Evrope sa francuskim Lilom.

”Kad bih se vratio, ja bih isto uradio protiv Rendžersa i protiv Milana. Tu smo bili, sreća treba i da se zasluži. Ostao bih dosledan tome da se igra 180 minuta, neće se sve rešavati. Iz ta dva meča bih opet sve isto izvukao i uradio, istakao je Stanković. Imamo par sitnih povreda, ali nismo bebe ”Kada sam mislio o novom treneru, svako ima svoje ideje. Zvezda će biti drugačija, imamo i tri nova imena na listi. Videćemo ko će igrati. Pričali smo već o tome da nas
Otvori na dnevnik.rs

Povezane vesti »

Stanković pred Lil: Drugačija Zvezda, imam 22 lava

Stanković pred Lil: Drugačija Zvezda, imam 22 lava

RTS pre 30 minuta
Engleska će imati ŠEST ekipa u osmini finala, Njukasl u "šestoj brzini" pregazio Karabag

Engleska će imati ŠEST ekipa u osmini finala, Njukasl u "šestoj brzini" pregazio Karabag

Sportske.net pre 14 minuta
Stanković: Očekujem tešku utakmicu protiv Lila, zanimljiva nedelja je pred nama

Stanković: Očekujem tešku utakmicu protiv Lila, zanimljiva nedelja je pred nama

RTV pre 29 minuta
"Rat" saopštenjima "večitih" zbog sudije Pavla Ilića

"Rat" saopštenjima "večitih" zbog sudije Pavla Ilića

RTV pre 29 minuta
Karabag može da bude ponosan na ostvareno, ali ovde je kraj puta: Njukasl razneo rivala u gostima i rešio sve za pola sata!

Karabag može da bude ponosan na ostvareno, ali ovde je kraj puta: Njukasl razneo rivala u gostima i rešio sve za pola sata!

Hot sport pre 4 minuta
Dejan Stanković najavio prilično spektakularnu Zvezdu u Lilu: Misteriozni Mister na konferenciji zvuči baš kako Zvezdaši žele!…

Dejan Stanković najavio prilično spektakularnu Zvezdu u Lilu: Misteriozni Mister na konferenciji zvuči baš kako Zvezdaši žele!

Hot sport pre 39 minuta
Stanković izmešao karte! Protiv Lila izvodi tim koji niko nije očekivao: U startnih 11 igrači koji će biti iznenađenje i za…

Stanković izmešao karte! Protiv Lila izvodi tim koji niko nije očekivao: U startnih 11 igrači koji će biti iznenađenje i za Delije

Kurir pre 0 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

Dejan StankovićFudbalCrvena ZvezdaLiga Evrope

Sport, najnovije vesti »

Nastavljaju se trzavice između „večitih“ pred derbi: Partizan izdao novo saopštenje

Nastavljaju se trzavice između „večitih“ pred derbi: Partizan izdao novo saopštenje

Danas pre 35 minuta
Dejan Stanković poslao poruku pred meč sa Lilom: Imam 22 lava, grizemo i idemo dalje

Dejan Stanković poslao poruku pred meč sa Lilom: Imam 22 lava, grizemo i idemo dalje

Danas pre 5 minuta
Spartak iz Subotice prvi polufinalista Kupa Radivoja Koraća

Spartak iz Subotice prvi polufinalista Kupa Radivoja Koraća

Danas pre 1 sat
Sarađivaće sa naslednikom Conge: Goran Ivanišević ima novi angažman

Sarađivaće sa naslednikom Conge: Goran Ivanišević ima novi angažman

Danas pre 2 sata
Obrt u slučaju Osetkovski: Dilan će ipak moći da igra za Partizan

Obrt u slučaju Osetkovski: Dilan će ipak moći da igra za Partizan

Danas pre 2 sata