Dejan Stanković otvorio karte pred Lil: Zvezda će biti drugačija, igra se 180 minuta, moramo biti pametni
Dnevnik pre 45 minuta
Trener Fudbalskog kluba Crvena zvezda Dejan Stanković obratio se novinarima na konferenciji za štampu pred utakmicu u Ligi Evrope sa francuskim Lilom.
”Kad bih se vratio, ja bih isto uradio protiv Rendžersa i protiv Milana. Tu smo bili, sreća treba i da se zasluži. Ostao bih dosledan tome da se igra 180 minuta, neće se sve rešavati. Iz ta dva meča bih opet sve isto izvukao i uradio, istakao je Stanković. Imamo par sitnih povreda, ali nismo bebe ”Kada sam mislio o novom treneru, svako ima svoje ideje. Zvezda će biti drugačija, imamo i tri nova imena na listi. Videćemo ko će igrati. Pričali smo već o tome da nas