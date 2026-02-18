Vučić: Oni koji ne razumeju značaj Turske, Indije, ne znaju ništa o interesima zemlje

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da oni koji ne razumeju značaj Turske, Indije, Azerbejdžana, Kazahstana, ne znaju ništa o interesima i potrebama zemlje.

Vučić je u Nju Delhiju, gde učestvuje na Samitu o veštačkoj inteligenciji, odgovarajući na pitanje da prokomentariše navode da je odbio da se vidi sa delegacijom Evropskog parlamenta, a da razgovara sa predsednikom Turske, premijerom Indije, predsednikom Kazahstana, Azerbejdžana i da li je to ono što građani Srbije žele, ukazao na značaj tih zemalja i istakao da su ga birali građani Srbije. Naveo je da veoma poštuje evroparlamentarce, ali da su lideri Turske,