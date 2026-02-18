SAD razmatraju izlazak iz Međunarodne agencije za energiju zbog politike zelene tranzicije

Insajder
Ministar energetike Sjedinjenih Američkih Država Kris Rajt zapretio je da bi Vašington mogao da se povuče iz Međunarodne agencije za energiju (IEA), ocenivši da se rad te organizacije na promociji obnovljivih izvora i zelene tranzicije kosi sa energetskom politikom administracije američkog predsednika Donalda Trampa, koja daje prioritet fosilnim gorivima.

Govoreći na konferenciji Francuskog instituta za međunarodne odnose u Parizu, Rajt je optužio agenciju da se ponaša kao "klimatska zagovaračka organizacija" i poručio da bi trebalo da se usredsredi na energetsku bezbednost, preneo je danas briselski Poltiko. "Ako se veliki deo agencija za izveštavanje o podacima posveti ovakvim levičarskim fantazijama, to može samo da izopači njihovu misiju", rekao je Rajt, dodajući da "svetu ne treba scenario neto nulte emisije",
RTV
Politika
