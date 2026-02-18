Ministar sa predsednikom Udruženja poljoprivrednika iz Južnog Banata: Naredne nedelje javni poziv za osnovne podsticaje u biljnoj proizvodnji

Poljoprivrednici su, nakon neuspeha jučerašnjih pregovora sa Ministarstvom poljoprivrede, danas radikalizovali proteste.

Istovremeno, ministar poljoprivrede Dragan Glamočić danas je održao sastanak sa Živojinom Ostojićem, predsednikom Udruženja poljoprivrednika iz Južnog Banata – Uljme, Vršca i Bele Crkve. Na sastanku je, kako se ističe u saopštenju Ministarstva poljoprivrede, bilo reči o aktuelnom stanju u poljoprivredi, pre svega ratarstvu, kao i ključnim izazovima sa kojima se proizvođači suočavaju i mogućim merama podrške. Ministar je, kako se navodi u saopštenju, istakao da će u