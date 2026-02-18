Nova.rs: Priveden Gorski Matović, batinaš koji je tukao studente u Novom Sadu

N1 Info pre 48 minuta  |  nova.rs N1 Beograd
Nova.rs: Priveden Gorski Matović, batinaš koji je tukao studente u Novom Sadu

Gorski Matović, muškarac u zelenoj jakni sa kapuljačom koji je udario glavu studentkinje o zid tokom protesta u Novom Sadu u ponedeljak uveče, a potom i šamarao još neke studente, zadržan je noćas u policiji, saznaje Nova.rs.

Gorski Matović je, kako prenosi Nova.rs, osuđivani bivši navijač i jedan od vođa grupe "Korida" oko koje su bili okupljeni navijači FK Novi Sad. Kako je KRIK svojevremeno objavio u okviru baze podataka o žiteljima "ćacilenda", Matović je više puta osuđivan, za nasilničko ponašanje i falsifikovanje. Nakon što je u ponedeljak uveče na protestu ispred Srpskog narodnog pozorišta u Novom Sadu maltretirao i napadao studente, on je sinoć priveden. Kako saznaje Nova.rs,
