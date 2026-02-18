Majstorija i „provakacija” Vinisijusa za pobedu Reala protiv Benfike, preokret PSŽ-a

Žoze Murinjo isključen i to u 85. minutu

LISABON – Fudbaleri Real Madrida savladali su večeras Benfiku rezultatom 1:0 u prvom meču plej-ofa za plasman u osminu finala Lige šampiona. Jedini gol i to fantastičan postigao je Vinisijus Žunior u 50. minutu, ali je „provokativnim slavljem” pokvario utisak i izazvao veliku buru i desetominutni prekid. Na kraju je samo Žoze Murinjo isključen i to u 85. minutu. Monako je vodio 2:0 protiv Pari Sen Žermena, sa dva pogotka Amerikanca Felorina Balaganu, u prvom i 18.