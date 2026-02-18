Zvezda: molimo Mesinu da odredi sudiju po želji Partizana

Fudbaleri Crvene zvezde i Partizana igraće u nedelju od 17 časova 178. večiti derbi na stadionu „Rajko Mitić”

Fudbalski klub Crvena zvezda poručio je danas da je Partizan saopštenjem izvršio pritisak na sudiju predstojećeg 178. večitog derbija Pavla Ilića i zamolio komesara za suđenje Fudbalskog saveza Srbije Domenika Mesinu da poništi odluku i odredi sudiju po želji kluba iz Humske. Partizan je ranije danas izrazio "ozbiljno nezadovoljstvo" povodom odluke da Ilić sudi derbi i dodao da je njegovo delegiranje neprihvatljivo. "FK Partizan je izdao saopštenje. Jeftino,